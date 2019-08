Governo: Nobili, 'mandato a Zingaretti per trattare nuova maggioranza'

Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Con il fallimento del peggior governo di sempre, abbiamo fermato i populisti e cacciato Salvini dal Viminale. Ma serve responsabilità perché la loro crisi non sia pagata dagli italiani. In Direzione Pd abbiamo votato mandato unanime a Zingaretti per trattare nuova maggioranza". Lo scrive Luciano Nobili su twitter.