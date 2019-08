Governo: Zingaretti, 'ok verifica altra maggioranza ma netta discontinuità'**

Roma, 20 ago. (AdnKronos) - "E' giusto andare a verificare se in questo in Parlamento esistono ipotesi di altre maggioranze ma partendo da una netta discontinuità da quanto visto in questi mesi". Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. A partire dal "contratto. Non ci possono essere le figurine 'questa è la mia proposta, queste è la tua proposta'... Ma un programma condiviso, da un'ampia maggioranza, per il bene di questo Paese che questo governo è a crescita zero e con l'aumento della cassa integrazione".