Governo: Toti, 'oggi giornata cruciale, compromessi non servono'

Roma, 20 ago. (AdnKronos) - "Oggi è una giornata cruciale per l’Italia. Il Paese ha bisogno di risposte urgenti e per troppo tempo rimandate su: infrastrutture, giustizia, tasse, occupazione, autonomia, formazione professionale, ambiente, piano energetico. Il Paese è fermo da troppo tempo. Temo che ogni compromesso non sarà in grado di dare risposte convincenti”. Lo scrive Giovanni Toti su Facebook.