Governo: Fornaro, 'no accordicchi, sì verifica esecutivo legislatura'

Roma, 20 ago. (AdnKronos) - "La nostra posizione dall’apertura di questa pazza crisi voluta da Salvini per mera bramosia di potere è sempre la stessa: centralità del Parlamento, no ad accordicchi per prendere tempo, sì a verificare le condizioni di un governo di legislatura che abbia ai primi posti del programma il lavoro, la lotta alle diseguaglianze economiche e la riconversione ecologica della nostra società". Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.