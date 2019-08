Eolie, motonave contro yacht: 5 feriti

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Attimi di paura nel mare delle Eolie. Una motonave, che si occupa di minicrociere, partita da Capo d'Orlando e diretta a Salina, con 350 turisti a bordo si è scontrata questa mattina con un'imbarcazione da diporto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la collisione è avvenuta proprio nei pressi di Salina. Cinque le persone ferite, tutte a bordo della motonave. Per uno di loro, un uomo, è stato necessario il trasporto in elisoccorso al policlinico di Messina. Gli altri quattro sono stati condotti al pronto soccorso di Lipari per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Illesi, invece, i passeggeri a bordo dello yacht, cinque napoletani.

Sulla vicenda indaga la capitaneria di porto di Lipari, che ha ascoltato testimoni, il comandante della motonave e i diportisti. Alla base dell'incidente ci sarebbe stata una mancata precedenza. La motonave è stata scortata da una motovedetta della guardia costiera in porto a Santa Marina di Salina, dove i 350 turisti sono stati fatti sbarcare. Lo yacht, invece, è stato dirottato verso il porto di Lipari. Sull'incidente la procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta.