Agrigento: aggredito creatore Farm Cultural Park Andrea Bartoli

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Aggredito nella tarda serata di ieri in pieno centro a Favara (Agrigento) il notaio Andrea Bartoli, creatore della Farm Cultural park. Sull'episodio indagano i carabinieri di Favara che hanno bloccato il presunto aggressore, un giovane di 32 anni, di Favara, che nella notte è stato rilasciato. Secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe scagliato contro il notaio, che era in compagnia della moglie, pronunciando alcune frasi minacciose e colpendolo con un pugno. Bartoli al momento della tentata aggressione si trovava in Piazza Cavour e stava partecipando alla manifestazione che celebrava la ricorrenza della nascita dello scrittore favarese Antonio Russello.