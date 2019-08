Migranti: nuovo sbarco autonomo a Lampedusa, soccorsi da Gdf (2)

(AdnKronos) - Sono complessivamente 37 i migranti soccorsi dalla Guardia di Finanza. Erano a bordo di due barchini che sono stati avvistati dall'aereo Frontez. Dodici erano su un barchino e 25 su un altro barchino in legno. Sono, come sembra, tutti provenienti dalla Tunisia. Ora sono arrivati al molo Favaloro dove i 37 migranti verranno trasferiti sui pullman per poi essere portati al centro di accoglienza.