Migranti: fonti Procura, 'offerta Pos Spagna provoca battuta d'arresto indagine'

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "L'offerta di un porto sicuro da parte delle autorità spagnole pone una battuta di arresto all'attività d'indagine in corso". E' quanto fanno sapere fonti della Procura di Agrigento dove è in corso un vertice presieduto dal Procuratore Luigi Patronaggio. Per ora, soprattutto dopo l'offerta di un porto sicuro in Spagna, la situazione è di stallo. La Procura indaga per sequestro di persona e per violenza privata, oltre che, in un fascicolo diverso, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.