Migranti: Open Arms, 'sbarco solo per 27 minori non accompagnati'

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Sono 27 e non più 28 i minori non accompagnati sulla nave Open Arms che tra poco verranno fatti sbarcare, E' quanto spiega sui social la ong spagnola. "Rettifica, autorizzato solo sbarco dei 27 minori non accompagnati", scrive Open Arms sul suo profilo Twitter.