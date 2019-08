Migranti: Open Arms, 'sbarco minori? Ancora nessuna comunicazione'

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Ancora non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale sullo sbarco dei 28 minori non accompagnati sulla Open Arms, aspettiamo notizie al riguardo". Lo dice all'Adnkronos Open Arms parlando della notizia dello sbarco dei 28 minori non accompagnati, dopo l'ok arrivati dal ministro dell'Interno Matteo Salvini su sollecitazione del premier Giuseppe Conte.