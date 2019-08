Migranti: Faraone, 'sbarco minori Open Arms? Salvini solo un coniglietto'

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Non c’è la manifestazione di nessuna leale collaborazione nei confronti di Conte da parte di Salvini nello sbarco dei minori dalla Open Arms. E meno che mai una ritrovata coscienza umanitaria. Semplicemente, avendo saputo che la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona e violenza privata ed essendosi consigliato con Giulia Bongiorno, quella che non fa più il ministro ma il suo avvocato a tempo pieno a spese dei cittadini, avrà capito che questa volta rischia grosso". Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Davide Faraone.

"Essendo oltretutto finito in minoranza in Parlamento - aggiunge - e non avendo più la copertura del presidente del Consiglio che anzi da buon avvocato si è tutelato non con non una, ma con due lettere indirizzate a lui, non ci sarà nessuna giunta per le autorizzazioni che questa volta gli salverà il sederino. Come al solito - conclude - il Capitano quando il gioco si fa duro, come per i 49 milioni, per la vicenda Savoini, per la Diciotti e per la crisi di governo, si riscopre un coniglietto".