Migranti: sindaco Lampedusa lancia hashtag 'iosonopescatore'

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Una t-chiet bianca con l'hashtag 'iosonopescatore'. A pubblicarla sul suo profilo Facebook è il sindaco di Lampedusa Totò Martello che scrive: "La prima volta che sono salito su una barca mi hanno insegnato che ogni vita umana in pericolo va salvata. Perché il mare ha le sue regole e vanno rispettate. #Iosonopescatore". Da quindici giorni, a largo di Lampedusa, si trova la nave Open Arms con 134 migranti a bordi, a cui ancora non è stato dato il permesso di attraccare in porto.