Migranti: Open Arms 'polo di attrazione', barche turisti si avvicinano per fare foto

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - La nave Open Arms, che si trova davanti al molo Favaloro di Lampedusa, da questa mattina è diventata un polo di 'attrazione' per decine di barchette di turisti che si avvicinano alla imbarcazione per scattare fotografie e fare video. La nave, con a bordo oltre 130 migranti, è in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda, dopo l'evacuazione medica di 13 persone nelle ultime 12 ore.