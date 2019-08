Governo: Faraone (Pd), 'Salvini bugiardo, anche oggi si dimette domani'

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Martedì scorso tutti al Senato per votare in fretta e furia la fine del governo. Ha gridato a destra e a manca, 'Non siamo attaccati alle poltrone'. Però la sua ancora non la molla. Salvini dimettiti!". Così su Twitter il senatore del Pd Davide Faraone che pubblica una sua foto con in mano il cartello: "E anche oggi si dimette domani #SalviniBugiardo".