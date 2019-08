Carabinieri: Sicilia, gen. Cataldo in visita a Favignana

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Il Generale di Divisione Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, accompagnato dal Comandante Provinciale di Trapani Colonnello Gianluca Vitagliano, si è recato a Ferragosto sull’isola di Favignana in visita al Comando Stazione "rappresentando la propria vicinanza ai militari che in questo giorno di festa hanno prestato servizio nel periodo dell’anno dove vi è la più alta concentrazione di turisti, garantendo l’ordine e la sicurezza pubblica sulla maggiore delle isole Egadi senza tralasciare Levanzo e Marettimo, che negli ultimi anni hanno registrato una presenza record di turisti e persone che decidono di trascorrere il ferragosto in questi magnifici posti (quest’anno già oltre 50.000) dove l’Arma è presente con contingenti di militari ed una motovedetta, di base a Favignana, fondamentale per raggiungere in poco tempo tutte e tre le isole fronteggiando al meglio interventi delicati e d’urgenza".