Calcio: ai tifosi rosanero la scelta della nuova maglia del Palermo

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Saranno i tifosi del Palermo a scegliere la nuova maglia della squadra rosanero. L'iniziativa non convenzionale della nuova società è stata accolta con favore dal nuovo sponsor Kappa che darà la possibilità ai tifosi rosanero di votare, fino al 31 agosto, la loro maglia preferita sul sito ufficiale del club. Sei le opzioni a disposizione, elaborate in omaggio alle maglie che il Palermo ha indossato nel corso della sua storia. Ciascuna di esse è accompagnata da una didascalia che ne rievoca il ricordo, grazie al contributo del giornalista e storico Giovanni Tarantino. La maglia che avrà ricevuto più preferenze diventerà la prima maglia ufficiale del club per la stagione 2019-2020.