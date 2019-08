Inizia il viaggio in barca di Greta

Roma, 14 ago. - (AdnKronos/dpa) - Inizia oggi da Plymouth il viaggio in barca a vela di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese si dirige verso gli Usa dove parteciperà al vertice sul clima delle Nazioni Unite, la Cop25 in programma a New York il 23 settembre, ma anche alle proteste contro i cambiamenti climatici che si svolgeranno il 20 e il 27 settembre. L'ispiratrice del movimento dei 'Fridays for Future' ha preferito Malizia, lo yacht da regata capitanato dal marinaio tedesco Boris Herrmann e Pierre Casiraghi di Monaco, a un più rapido e comodo viaggio in aereo. Decisione presa perché, ha fatto sapere la sedicenne, i voli emettono troppa CO2.

L'imbarcazione scelta, invece, è 'zero emissioni': solo energia da fonti rinnovabili, garantita da pannelli solari e turbine sottomarine. E' il primo viaggio in barca a vela per l'attivista che non è sembrata preoccupata dalle difficoltà dell'impresa né dalle condizioni spartane di un viaggio di questo genere. Con lei, comunque, a bordo anche suo padre, Svante Thunberg, e il regista Nathan Grossman.

Greta visiterà anche il Canada e il Messico prima di raggiungere la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà in Cile a dicembre.