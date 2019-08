Infortunio per Serena Williams, dà forfait al Wta Cincinnati

Cincinnati, 14 ago. - (AdnKronos) - Serena Williams dà forfait all'ultimo momento al torneo Wta di Cincinnati su cemento, con un montepremi di 2.944.486 dollari. La 37enne statunitense, numero 8 del mondo, non è scesa in campo nel match di primo turno per un problema alla schiena infortunata domenica scorsa nel corso della finale del torneo di Toronto.

Williams aveva lasciato in lacrime la finale con la 19enne Bianca Andreescu, a causa del dolore lancinante. Ora la vincitrice di 23 prove del Grande Slam avrebbe dovuto esordire contro la kazaka Zarina Diyas ed è stata sostituita dalla connazionale Jessica Pegula.