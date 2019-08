Carabiniere ucciso, per diffusione foto bendato c'è anche un indagato dalla procura militare

Roma, 14 ago. (AdnKronos) - C'è un indagato, a quanto apprende l'Adnkronos, anche nel fascicolo aperto dalla Procura Militare di Roma in relazione alla diffusione della foto di Chistian Gabriel Natale Hjorthbendato, arrestato per concorso nell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ammanettato e bendato nella caserma di via in Selci. Nell'iscrizione nel registro degli indagati viene contestata la 'divulgazione di notizie segrete o riservate', il reato relativo all'art.127 del codice penale militare di pace.

Parallelamente, nel fascicolo aperto dalla procura di Roma sono due gli indagati. Nei giorni scorsi, oltre a chi ha bendato il giovane californiano, è stato iscritto nel registro degli indagati anche chi ha scattato la foto.