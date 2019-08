Il figlio di Delon pubblica la sua foto: "Papà sta meglio"

Roma, 12 ago. (AdnKronos) - "Papà sta meglio". Poche parole e una foto sulle storie di Instagram del figlio minore Alain-Fabien per rassicurare sulle condizioni dell'attore 83enne Alain Delon, dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito. "Grazie per i tanti messaggi che arrivano dritti al cuore" scrive il giovane, pubblicando lo scatto che ritrae il padre sorridente nella clinica elvetica. "Come potete vedere migliora e vi abbraccia".