Rdc: Salvini, 'non voglio un paese fondato sull'assistenza'**

Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Chiederemo di fare tutte le verifiche perché non vorrei che si pensasse a un paese fondato sull'assistenza. E lo dice chi ha votato quel provvedimento sperando creasse lavoro. Se ci dovessimo rendere conto che non crea lavoro sarebbe un enorme problema. Se disincentiva anziché incentivare il lavoro, allora credo che vada ripensato quanto fatto". Così Matteo Salvini in una conferenza stampa a Catania.