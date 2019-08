Migranti: Salvini, 'Navi ong non verranno in Italia'

Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Le navi ong che sono del Mediterraneo con migranti a bordo "non attraccheranno in Italia". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Taormina (Messina). "C'è una nave spagnola da dieci giorni in acque maltesi quindi può scegliere tranquillamente tra Malta e Spagna e c'è una nave norvegese che può scegliere tra Norvegia e Francia", dice.