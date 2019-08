Fi: Gasparri, '6-8 settembre Everest apre campagna elettorale'

Roma, 10 ago. (AdnKronos) - "Auguri a Marco Bestetti che Silvio Berlusconi ha nominato nuovo responsabile dei giovani di Forza Italia. Ne conosco le qualità e l’impegno. L’ho sentito perché sarà uno dei protagonisti dell’appuntamento tradizionale di Everest che vede i giovani di Forza Italia in prima linea. Sarà dal 6 all’8 settembre a Giovinazzo per questo appuntamento che aprirà anche la campagna elettorale di Forza Italia. Per dare al centrodestra un contributo di unità e di idee indispensabili per vincere le elezioni e governare in modo serio e proficuo per 5 anni. Nel solco di una coerenza e di una tradizione che devono essere rinnovate e rilanciate”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.