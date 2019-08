Fi: Bernini-Gelmini, 'buon lavoro a Bestetti'

Roma, 10 ago. (AdnKronos) - "Buon lavoro di tutto cuore a Marco Bestetti, nominato dal presidente Berlusconi commissario nazionale di Forza Italia Giovani. In questo momento della vita politica, alla vigilia di elezioni politiche cruciali per il futuro del Paese, c’è grande bisogno di giovani preparati come lui per rilanciare la nostra azione, nella consapevolezza che senza Forza Italia non ci sarà nessun governo credibile". Lo affermano le capigruppo di Fi di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini.

"Entusiasmo, esperienza e fedeltà ai nostri valori -aggiungono- sono alla base dell’appartenenza a Forza Italia, e siamo certe che Bestetti è la persona giusta per rafforzare il nostro movimento giovanile che tutti noi abbiamo il dovere di ascoltare e valorizzare".