Incendi: Fava, 'Musumeci contro forestali? Si autoassolve da responsabilità'

Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - "Mi pare che la scelta del presidente Musumeci di indicare, ad ora senza prove, gli operai forestali come i principali responsabili dei roghi che stanno devastando la Sicilia sia auto assolutoria e abbastanza pavida". Lo afferma il presidente della commissione regionale Antimafia Claudio Fava secondo cui "la ricerca dei responsabili materiali degli incendi non può eludere il tema di una prevenzione e di una cura del territorio, ad oggi del tutto carenti se non inesistenti".

"E' proprio la tutela del territorio che costituisce il primo essenziale livello di difesa contro incendi e aggressioni ed è una responsabilità della politica e delle scelte del governo occuparsene per tempo - afferma Fava - Responsabilità politica, sottolineo, di questo governo così come di quelli precedenti". E aggiunge: "Per quanto riguarda gli operai forestali, vanno svincolati dal perenne ricatto clientelare della politica con processi di stabilizzazione e di riqualificazione affinché diventino, davvero, i primi custodi del territorio siciliano".