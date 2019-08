Tav: Ronzulli, 'tra M5S e Lega ne rimarrà in piedi solo uno'

Roma, 7 ago. (AdnKronos) - "Le mozioni sulla Tav sono la resa dei conti finale fra M5S e Lega. I Cinquestelle voteranno per no-Tav mentre la Lega voterà per sì-Tav. A prescindere dall'esito delle votazioni, questa è la fotografia evidente di una maggioranza innaturale, divisa, dilaniata non su questioni di second'ordine ma su temi cruciali per il Paese come quello delle infrastrutture. Dopo il mezzogiorno di fuoco al Senato, delle due forze politiche ne rimarrà in piedi soltanto una". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.