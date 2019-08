Tav: Bernini, 'Conte avvocato difensore sua poltrona'

Roma, 7 ago. (AdnKronos) - "Il 3 giugno scorso, nel pieno delle risse tra Salvini e Di Maio, il premier Conte annunciò solennemente: 'Non mi presto in alcun modo a vivacchiare e galleggiare. Chiedo ai leader di operare una chiara scelta: se non ci fosse una chiara assunzione di responsabilità e –attenzione– se non ci fossero i necessari comportamenti conseguenti, rimetterò il mio mandato al Presidente della Repubblica'. Le risse sono continuate, anzi sono degenerate, e oggi la maggioranza si spaccherà al Senato sulla Tav, ma Conte ha già fatto sapere che le mozioni non riguardano né lui né il governo che finge di guidare. Alla faccia della coerenza: da avvocato del popolo a difensore della poltrona". Lo dice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.