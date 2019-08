Pd: Magorno, 'atteggiamento Zanda arreca danni'

Roma, 7 ago. (AdnKronos) - "È un giorno importante in cui potrebbe succedere di tutto, è un giorno che potrebbe rivelarsi fondamentale per le sorti del governo. Eppure, invece di pensare al Tav, il Pd di Zanda non ha meglio di fare che attaccare Renzi. Un atteggiamento vergognoso che arreca danni a tutti". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Ernesto Magorno.