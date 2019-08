Roma, rimossa scritta Casapound da sede

Roma, 6 ago. (AdnKronos) - Rimossa la scritta Casapound dal palazzo occupato che ospita la sede del movimento in via Napoleone III, a Roma. "È solo inizio - scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi - Ora va sgomberato l'immobile e deve essere restituito alle famiglie che ne hanno davvero diritto. Va ripristinata la legalità. Fino in fondo".