Terrorismo, Onu avverte: "Possibili nuovi attacchi entro 2019"

New York, 3 ago. (AdnKronos) - "L'attuale diminuzione" degli attacchi terroristici nel mondo "potrebbe non durare a lungo, forse neanche fino alla fine dell'anno". E' l'allarme lanciato in un rapporto degli esperti di terrorismo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, secondo cui potrebbero esserci nuovi attacchi "ispirati dall'Is, possibilmente in luoghi inattesi". In questo contesto, la minaccia all'Europa "resta alta".