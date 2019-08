Incendi: Regione Sicilia, a Monreale in fumo 60 ettari di terreno, evacuate 70 persone (2)

(AdnKronos) - "Appena sarà completata la verifica dei danni, verrò personalmente sul posto per verificare gli interventi urgenti che dovranno essere disposti dalla Regione per mettere in sicurezza gli abitati colpiti dai roghi - ha fatto sapere il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci - Esprimo il mio personale ringraziamento e quello di tutti i siciliani, agli uomini combattono ogni giorno gli incendi che colpiscono la nostra splendida terra".