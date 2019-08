Decapitata la statua di Padre Pio a Ponza

Roma, 3 ago. (AdnKronos) - "Un gesto ignobile e odioso". E' quanto scrive il sindaco di Ponza Franco Ferraiuolo, postando la foto della statua di Padre Pio decapitata sulla sua pagina Facebook. "Miserere nobis! Una società che non pratica più la fratellanza, i buoni sentimenti, il rispetto dei valori - scrive il primo cittadino nel post -, la coltivazione delle buone pratiche di vita, che non privilegia l'acquisizione culturale di tutto ciò che ci rende sensibili nell'anima e nella coscienza, finisce per generare questi mostri".