Animali: dai circhi ai crostacei, a Milano nuovo Regolamento (2)

(AdnKronos) - Gli elementi innovativi del nuovo regolamento sono un maggiore rigore nella detenzione e vendita di alcune specie animali selvatiche, a tutela dell’ambiente e del loro benessere (specie che richiedono alta professionalità per la loro corretta gestione); la gestione delle colonie feline (normate dalla Regione solo a livello generale); la tutela dei siti di nidificazione dei rondoni; la gestione dei crostacei vivi destinati all’alimentazione (per ora normati solo dalla Svizzera, con legge recentissima); l'allineamento con le linee guida della Commissione Cites ministeriale per circhi e spettacoli itineranti; l'attività di cessione e o affido di cani e gatti del parco-canile comunale al fine di facilitare la gestione della struttura e favorire l’adozione degli animali.