Ragusa: rinnovato incarico commissario straordinario, Piazza resta sino a maggio 2020

Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, con proprio decreto, ha prorogato sino al 31 maggio 2020 l'attuale commissario straordinario della provincia di Ragusa Salvatore Piazza, che guida l’amministrazione da febbraio 2018.

"Una proroga così lunga è un impegno personale a rilanciare la provincia quale ente sovracomunale - ha commentato Piazza - Finalmente usciamo dalla fase dell’emergenza perché gli ultimi provvedimenti legislativi, che ci consentiranno di approvare gli strumenti finanziari, e la riunione di martedì prossimo a Palermo della conferenza Regione-autonomie locali che individuerà i criteri del riparto delle ex provincie siciliane, ci consentiranno di rilanciare l’azione amministrativa. In questi dieci mesi, il mio impegno sarà quello, una volta abbandonata l’emergenza, di programmare una nuova stagione per questo ente, avendo anche un ruolo protagonistico".