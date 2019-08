Ponte Morandi: Aspi, tra 2015-18 attività manutenzione per 926 giorni**

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Autostrade per l'Italia ricorda che sul Ponte Morandi "nel periodo 2015-2018, fino al 14 agosto, sono state realizzate attività di manutenzione per ben 926 giorni-cantiere, pari ad una media settimanale di 5 giorni-cantiere su 7 giorni, con un investimento di circa 9 milioni di euro". Così in una nota Aspi in merito alle affermazioni del vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio sulla perizia depositata ieri dagli esperti incaricati dal Gip nell’ambito del primo incidente probatorio relativo al crollo del Ponte Morandi.