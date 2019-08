Giustizia: Casellati, congratulazioni ad avvocato generale Gabriella Palmieri Sandulli

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "Esprimo le mie congratulazioni a Gabriella Palmieri Sandulli, prima donna nominata al vertice dell’Avvocatura dello Stato. Sono certa che le sue indiscusse qualità giuridiche e professionali e la sua elevata esperienza saranno di grande utilità per l’istituzione che è stata chiamata a presiedere”. Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati in merito al conferimento dell’incarico di avvocato generale dello Stato a Gabriella Palmieri Sandulli.

“Come prima donna presidente del Senato -aggiunge- non posso non accogliere con soddisfazione questa nomina che rappresenta un altro importante passo in avanti sul cammino della piena affermazione delle donne e della loro ascesa ai vertici delle istituzioni, della politica, dell’economia”.