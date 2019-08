Ecobonus: Confartigianato Padova, per le nostre imprese un costo insostenibile (2)

(AdnKronos) - “Come piccoli imprenditori siamo basiti di fronte a una simile norma - prosegue la presidente Boschetto - e ci chiediamo perché i nostri legislatori non si decidano di applicare il cosiddetto Small Business Act, quella norma europea che indica ai singoli Stati membri di valutare, prima di emanare una legge, le ricadute sulle aziende di minore dimensione. Questo già basterebbe a risolvere il problema”.

“Simile comportamento porta soltanto ad appesantire il carico burocratico per le imprese, quando tutti i Governi continuano a prometterne l’alleggerimento – continua Boschetto -. Se mai qualcuno se ne fosse dimenticato è opportuno ricordare che per il 95% il tessuto economico italiano è composto da micro e piccole imprese e che queste, sono dati pubblicati dalla CGIA di Mestre nei giorni scorsi, nel solo Nordest danno lavoro a 1 milione di persone, un numero doppio rispetto a quello delle grandi aziende. Mettere in crisi o dare slancio al comparto del ‘sistema casa’, che principalmente fa riferimento alle piccole imprese: dall’edilizia al legno, dall’impiantistica all’arredo, fa ben la differenza – sottolinea Boschetto - e di questo i nostri rappresentanti in Parlamento ne devono essere consci”.