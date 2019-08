Calcio: Palermo, domani presentazione nuovo club e tecnico

Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - Domani, sabato 3 agosto, alle 10.30, allo Stadio Renzo Barbera, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova società del Palermo. Saranno presenti il presidente Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola. "Come previsto e nel pieno rispetto del corretto iter istituzionale, a seguito della conferma ufficiale di iscrizione al prossimo campionato di Serie D da parte della Figc - si legge in una nota - durante la conferenza verrà annunciato ufficialmente il responsabile tecnico della prima squadra per la stagione 2019-2020 e l'area di supporto alla struttura tecnico-sportiva".