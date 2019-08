Musica: Piano Battaglia, fisarmonica in concerto a 1860 metri

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - La musica di una fisarmonica a 1860 metri di altezza. E' il progetto di Roberto Gervasi che, domenica 4 agosto, alle 15.30, nell'ambito del Mùfara Fest, porterà la sua fisarmonica all'anfiteatro naturale 'Massimo Accascina' di Piano Battaglia, nelle Madonie. Gervasi proporrà il suo 'My Jazzy Accordion', accompagnato da Gabriele Lomonte alla chitarra e Davide Inguaggiato al contrabbasso. Sarà un concerto abbastanza singolare e fuori dai canoni, in cui uno strumento smaccatamente utilizzato nel mondo popolare, la fisarmonica appunto, si dedica invece all’ambiente colto del jazz di Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell o Frank Marocco. Il risultato è tutto da scoprire, per chi raggiungerà l’anfiteatro in seggiovia.