Maltempo: allerta gialla in Veneto fino a domani 2 agosto

Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - Proseguirà fino a tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per la possibilità di temporali, anche di forte intensità, pressochè su tutto il Veneto. Lo ha deciso il Centro Funzionale Decentrato della Regione, che ha emesso poco fa il relativo bollettino.

Soprattutto per domani, infatti, si prevede tempo generalmente instabile, con spazi di sereno più significativi in pianura, nubi a prevalente carattere cumuliforme più frequenti sulle zone montane e pedemontane con probabilità nel complesso da medio-alta (50-75%) ad alta (75-100%), per varie fasi di rovesci o temporali da sparsi a diffusi; i fenomeni fino alle ore centrali saranno più probabili sulle zone centro-settentrionali, poi si estenderanno e alla sera tenderanno a interessare soprattutto la pianura. Si potranno verificare temporali anche di forte intensità.