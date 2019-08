Fi: Malan, 'elettori interessati a proposte non a strutture'

Roma, 1 ago. (AdnKronos) - “Agli elettori di Forza Italia è sempre interessato poco di come il nostro movimento si struttura e invece molto di cosa proponiamo per loro e per il nostro Paese. Più parleremo delle nostre proposte, sulle quali senatori e deputati, amministratori e dirigenti locali, lavorano ogni giorno con capacità e tenacia, più saremo sulla buona strada". Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo di Fi al Senato.

"Dopo l’importante appello di ieri all’altra Italia, seria e responsabile che abbiamo sempre rappresentato, il presidente Berlusconi -aggiunge- oggi ha dato un nuovo assetto e una nuova prospettiva affidandosi a persone di indiscussa levatura. Ora dobbiamo continuare a perseguire il nostro obiettivo, il bene degli italiani, pronti a raccogliere idee ed esigenze che vengono dalla società".