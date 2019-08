Enel: a Rovigo inaugurato il nuovo spazio

Rovigo, 1 ago. (AdnKronos) - Apre a Rovigo un nuovo ‘Spazio Enel’ per offrire a cittadini ed imprese del Polesine un servizio di eccellenza e molteplici opportunità di risparmio, continuando a rafforzare la presenza nella provincia. L’ufficio è operativo in Viale Trieste, 17 ed è gestito da EcoEnergy srl, azienda partner che, attraverso la collaborazione con Enel, intende diventare un punto di riferimento per il territorio, offrendo assistenza di qualità, grazie ad un team di professionisti qualificati.

Numerosi i servizi offerti: attivazione o modifica di contratti luce e gas; verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi; informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con più di 11 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia e sulla gamma dei nuovissimi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro; possibilità di comunicare la lettura dei contatori.

E, ancora: dimostrare il pagamento delle bollette; domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito; richiedere forniture di cantiere e, a breve, la possibilità di pagare fatture e richiedere rimborsi. A disposizione anche le migliori soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza e altro ancora.