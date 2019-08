Centrodestra: Rotondi, 'L'Altra Italia da sola al centro'

Roma, 1 ago. (AdnKronos) - “L'Altra Italia ha una potenzialità elettorale immediata del dieci per cento e molto più vasta in prospettiva. Richiede un atto di coraggio: disdire l'alleanza organica con le destre e costruire una posizione di centro molto forte e capace di correre da sola alle elezioni politiche. Ci riuscirono Casini e Monti, perché non dovrebbe riuscirci Berlusconi?”. Lo afferma il presidente della fondazione Dc e vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia, Gianfranco Rotondi.