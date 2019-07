Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del capitale sociale. A darne notizia è l’Assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera: “Abbiamo approvato questa mattina la graduatoria definitiva con la quale assegnamo 4.806.476,40 euro a 43 imprese agricole siciliane, per sostenerne, attraverso i contributi destinati ai soci delle stesse, il rafforzamento patrimoniale e per consentire un miglioramento della struttura finanziaria e patrimoniale delle nostre aziende”.