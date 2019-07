Sanità: Asp Trapani, da oggi visite specialistiche si prenotano in farmacia

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Da oggi, nella provincia di Trapani, le visite mediche specialistiche potranno essere prenotate direttamente in farmacia. L'Asp di Trapani ha infatti un Cup presso le farmacie Stallone a Custonaci, Bambina ad Alcamo e dello Stadio a Erice. Un servizio Cup è stato attivato anche all’interno degli uffici del municipio di Poggioreale e San Vito Lo Capo. In tutto sono più di 150 le prestazioni specialistiche prenotabili in farmacia.

"Questa possibilità, resa anche grazie alla disponibilità dei farmacisti coinvolti - ha detto il direttore generale dell’Asp di Trapani Fabio Damiani - rappresenta un servizio innovativo dal punto di vista dell’organizzazione dell’offerta sanitaria e dell’accesso alla prenotazione. Mi auguro che questa iniziativa possa trovare riscontro diffusamente su tutto il territorio e possa aderire anche Federfarma. La riduzione delle liste d’attesa e il potenziamento dei servizi offerti sono alcuni fra gli obiettivi prioritari di questa direzione aziendale per rispondere in modo puntuale a tutti i bisogni dei cittadini".