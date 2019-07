Migranti: encomio Ars a comandante e equipaggio 'Accursio Giarratano' (2)

(AdnKronos) - "E' l'omaggio che come Commissione Sanità - ha detto La Rocca Ruvolo - abbiamo voluto rendere a questi uomini che non definiamo eroi ma uomini comuni che hanno scelto di salvare vite umane". Nella targa consegnata al comandante si legge: "Per il grande senso di responsabilità e umanità nel soccorso in mare di uomini, donne e bambini, segno di altissima connotazione umana e civile e lezione feconda sul senso vero della vita". Un riconoscimento è andata anche all'armatore del peschereccio, Gaetano Giarratano.