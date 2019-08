Maltempo: nubifragio a Vicenza, oltre 50 interventi dei Vigili del fuoco

Vicenza, 31 lug. (AdnKronos) - Sono state oltre 50 le richieste d’intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco per il forte temporale che poco dopo le ore 13 hanno interessato la provincia di Vicenza in particolar modo la zona Pedemontana Veneta interessando i comuni di Schio, Thiene, Torrebelvicino, Bassano, Rosà e la zona del Basso Vicentino nei comuni di Nanto e Castegnero.

Nel comune di Piovene Rocchette una colata detritica ha invaso via Laguna, via Delle Fonti, Via Libertà, bloccando all’interno delle abitazioni alcune persone, liberate in seguito dalle partenze dei vigili del fuoco arrivate da Schio, Vicenza, Cittadella con il supporto dei volontari di Thiene e Recoaro. Interventi delle squadre dei vigili del fuoco per prosciugamenti, rimozione, pali e rami. Molti interventi grazie al miglioramento delle condizioni meteo sono in fase di risoluzione.