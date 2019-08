Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Di Maio continua a disertare i tavoli Almaviva. Continua a giocare sulla pelle di 1600 lavoratori che da settembre rischiano di restare in mezzo a una strada. È un irresponsabile, un incompetente pericoloso". Così il senatore del Pd Davide Faraone commenta l'esito del tavolo al Ministero del Lavoro sulla vertenza Almaviva Palermo.

"Dopo aver disertato il primo tavolo perché impegnato in una diretta Facebook - aggiunge - oggi ha fatto il bis. Ed intanto settembre si avvicina e dal suo ministero nessuna soluzione strutturale, nessun segno di vita, nessuna speranza per migliaia di lavoratori. A loro voglio dire che non c’è più tempo e che noi siamo al loro fianco, disponibili, oltre che a denunciare nelle sedi parlamentari questa vergogna, a sostenere ogni iniziativa che i sindacati e i lavoratori vorranno intraprendere in queste ore".