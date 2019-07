Migranti: per la Gregoretti ancora una notte al porto di Augusta, a bordo 115 naufraghi

Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Ancora una notte alla banchina Nato del porto di Augusta (Siracusa) per la nave 'Gregoretti' della Guardia costiera con a bordo 115 migranti soccorsi nei giorni scorsi in mare. Ieri sera sono stati fatti scendere 16 minori. Uno è poi stato costretto a risalire a bordo perché ha 20 anni. Il Governo insiste e annuncia che "non scenderà nessuno fino a quando l'Europa non se ne farà carico". Fino a ieri solo la Germania si è detta disponibile ad accogliere un gruppo di naufraghi.