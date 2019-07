Migranti: Fornaro, 'Salvini consenta sbarco da Gregoretti'

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "Ormai anche la pazienza è finita. Salvini la smetta di usare la nave della Guardia costiera italiana per fare la solita propaganda contro i migranti: li faccia sbarcare immediatamente e liberi l’equipaggio della Gregoretti". Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro.

"Più passa il tempo -aggiunge- e più ci troviamo di fronte ad una palese e inaccettabile violazione delle convenzioni internazionali come fu per la Diciotti. Il ministro Toninelli si dimetta per incapacità nel difendere il personale della Guardia costiera. Il presidente Conte non può continuare a fare finta di nulla".